Kamer wil reisbeperkingen voor reizigers uit VK

De Tweede Kamer wil dat er reisbeperkingen worden ingesteld voor mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland willen vliegen. Een voorstel van GroenLinks en D66 kan rekenen op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

In het coronadebat was woensdag veel te doen over de vele vluchten die nog dagelijks vanuit Londen naar Nederland komen. Diverse partijen drongen aan deze aan banden te leggen, zodat alleen noodzakelijke reizen nog door kunnen gaan.

Premier Mark Rutte zei in eerste instantie enthousiast te zijn geweest over het idee, maar dat het in de praktijk “juridisch lastig” is. Het kabinet ontraadde het voorstel van GroenLinks en D66 dan ook, maar toch kan dat op genoeg steun van andere partijen rekenen.