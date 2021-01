Kamer wil verbod buitenlandse financiering moskeeën

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat buitenlandse financiering van religieuze instellingen wordt verboden. Ook de SP pleit voor zo’n verbod na het onderzoek van een speciale Kamercommissie over ongewenste financiering. De VVD, PVV, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie zijn voorstander van zo’n verbod, waarmee het op steun van een meerderheid kan rekenen.

De Kamercommissie concludeerde dat verschillende Nederlandse moskeeën geld krijgen uit onvrije landen, in ruil waarvoor ultraconservatief en antidemocratisch gedachtegoed onder jonge moslims wordt verspreid.

“Het is verwerpelijk als buitenlandse organisaties onze jongeren vergiftigen met verwerpelijke ideeën, bijvoorbeeld dat vrouwen of homo’s minderwaardig zijn”, zegt SP’er Jasper van Dijk. Hij komt met een voorstel omdat het kabinet “het laat afweten”. In reactie op de bevindingen van de Kamercommissie kwam het kabinet met een plan om burgemeesters en het Openbaar Ministerie (OM) meer macht te geven tegen ongewenste invloed uit onvrije landen.

Een verbod blijft voorlopig uit, hoewel het kabinet het voornemen om ongewenste beïnvloeding van religieuze organisaties te verbieden in het regeerakkoord heeft opgenomen. Coalitiepartijen VVD en ChristenUnie komen daarom ook met eigen voorstellen. “Het is flauw om te zeggen dat het kabinet niets doet, maar dit gaat lang niet ver genoeg”, zegt VVD-Kamerlid Bente Becker tegen Trouw.

De PVV wil al jarenlang een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën. De kleinste regeringspartij ChristenUnie riep het kabinet de afgelopen tijd meerdere keren op om haast te maken met het verbod op ongewenste invloed. Verantwoordelijk minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft aangegeven dat een verbod lastig blijkt in te voeren, onder meer omdat het moeilijk is af te bakenen om welke landen het gaat. Over het algemeen wordt gesproken over landen als Saudi-Arabië, Koeweit en Qatar.