Nieuw schiethuis commando’s Ossendrecht nog verder vertraagd

Een nieuw schiethuis voor het Korps Commandotroepen kan pas nog later in gebruik worden genomen dan eerder gedacht. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. Op z’n vroegst kan het pas eind 2024 klaar zijn.

De nieuwe schietlocatie moet er komen na een dodelijk ongeval in 2016. Toen stierf een 35-jarige instructeur bij een oefening met scherpe munitie. De oefenlocatie waar het gebeurde, was niet goedgekeurd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam met de aanbeveling voor een eigen en veilig schiethuis voor de elitetroepen.

Eerder werd al bekend dat het project minstens twee jaar vertraging opliep en pas in 2022 gereed zou zijn, omdat de voorgenomen kwaliteitseisen onvoldoende waren. Nu is het onzeker hoe snel vergunningen, die onder meer nodig zijn in het kader van milieuregels, worden toegekend. Er werd nog onderzocht of er betere alternatieven waren dan een schietlocatie in Ossendrecht, maar dat bleek niet het geval.