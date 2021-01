Organiseer de spullen in jouw badkamer als een pro

Badkamers kunnen nogal messy worden. Er ligt vooral een berg aan doucheproducten. Maar ook handdoeken en verzorgingsspulletjes nemen erg veel ruimte in. Als je het dan opruimt en een beetje probeert te organiseren, is er na een korte tijd toch weer een rommel ontstaan. Daarom is het tijd om nu de badkamer echt aan te pakken en er iets nets van te maken.

Genoeg plank- of kastruimte

Een probleem in de badkamer kan simpelweg zijn dat er niet genoeg opbergruimte is. Misschien prop je nu alles maar in het kastje onder de wastafel, maar ideaal is het niet. Daarom is het slim om te kijken of je wellicht een nieuwe kast of opbergsysteem kan plaatsen. Planken aan de muur doen het altijd goed en zullen erg handig zijn. Zet hier bakken op waar je vervolgens al jouw zeep en andere doucheproducten in zet. Een idee is om plastic bakken te nemen, en deze per persoon in te delen. Ga je douchen, pak je gewoon de bak en neem je hem met je mee. Of je haalt enkel de producten die je wil gebruiken eruit. En als je klaar bent zet je hem weer terug. Geen rommel, geen losse producten in de badkamer.

Ook kun je de planken natuurlijk gebruiken voor handdoeken. Zo kom je er makkelijk bij zonder gedoe. Ook staat dit netjes en opgeruimd wanneer mensen de badkamer inlopen. Zeker als je mooie handdoeken hebt die netjes bij elkaar passen, is dat ideaal.

‘Marie Kondo’ de badkamer

Wat voor spullen heb je eigenlijk allemaal liggen in de badkamer? Zijn het dingen die je daar nodig hebt of ligt er stiekem ook een hoop wat eigenlijk ergens anders hoort? Kijk eens kritisch door je kastjes en besluit of het kan blijven of dat het weg kan of ergens anders heen gaat. Wees niet te zuinig. Die ene fles shampoo waar nog maar een klein beetje in zit heb je al maanden niet gebruikt, dus waarom zou je het nog bewaren? Eventueel kun je dingen die nog helemaal goed zijn ook doneren aan bijvoorbeeld de voedselbank.

Gebruik je ruimte efficiënt

Het klinkt misschien gek om kapstokhaken te bevestigen in de badkamer, maar toch is dit ideaal. Hier kun je bijvoorbeeld badjassen aan hangen, of een handdoek die al gebruikt is maar niet de was in hoeft. Aan de deur, bijvoorbeeld. Ideaal! Staat netjes en zo heb je er ook nergens anders meer last van.