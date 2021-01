PostNL: 200.000 euro nodig voor stemmen per post in maart

PostNL heeft van de overheid 200.000 euro nodig om stemmen per post mogelijk te maken bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat geld is vooral nodig om personeel vaker brievenbussen te laten lichten en voor toeslagen op weekendwerk. Dat schrijft het postbezorgingsbedrijf in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken), waarover RTL Nieuws eerder schreef.

Het kabinet wil wegens de coronapandemie 70-plussers de mogelijkheid bieden om hun stem per post uit te brengen. Dat moet voorkomen dat ze, als kwetsbare groep voor het coronavirus, worden afgeschrikt om deel te nemen aan de verkiezingen.

Briefstemmen moeten op woensdag 17 maart uiterlijk om 21.00 uur binnen zijn. Om zoveel mogelijk stemmen op tijd te hebben afgeleverd, moet PostNL op de zaterdag en zondag voorafgaand aan die dag brievenbussen legen, waardoor extra inzet van personeel in het weekend nodig is.

PostNL liet Ollongren ook weten dat het een slecht idee is om briefstemmen op dezelfde manier verwerken als rouwpost. Daardoor zou het stemmen per post niet meer anoniem kunnen gebeuren. Rouwpost moet namelijk vooraf digitaal worden aangemeld en is van buitenaf ook duidelijk herkenbaar. Bij briefstemmen is juist gekozen voor onopvallende enveloppen voor de stembiljetten.