Ruim 11.000 inwoners Lansingerland hebben afspraak coronatest

Meer dan 11.000 inwoners van de gemeente Lansingerland hebben al een afspraak gemaakt voor een coronatest. Dat heeft burgemeester Pieter van de Stadt gezegd in een vraaggesprek met de lokale omroep RTV Lansingerland.

Lansingerland heeft in totaal ruim 60.000 inwoners. De regionale GGD wil iedereen van 2 jaar en ouder testen. Aanleiding is een uitbraak van de ‘Britse variant’ in en rond Bergschenhoek in de gemeente. De autoriteiten willen weten hoeveel mensen die variant inmiddels onder de leden hebben. Het is de eerste keer in Nederland dat gericht op grote schaal wordt getest na een corona-uitbraak.

Alle huishoudens in de gemeente Lansingerland kregen woensdag een brief in de bus. Daarin staat dat ze zich de komende dagen kunnen aanmelden voor een test. Wanneer ze precies een afspraak kunnen maken, is afhankelijk van hun postcode. Het is niet bekend hoeveel mensen tot nu toe al een afspraak hadden kunnen maken, dus het is niet duidelijk hoe groot de testbereidheid in de gemeente is.

Van de Stadt zegt dat de inwoners zich “massaal melden om zich te laten testen”. Hij verwacht niet dat iedereen wordt getest. “Voor sommigen is het fysiek onmogelijk. Anderen hebben misschien principiĆ«le bezwaren, die moeten we respecteren. Maar het zijn er nu al ongelofelijk veel.”