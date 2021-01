Rutte denkt dat meer ingrijpen nodig is dan huidige lockdown

Premier Mark Rutte denkt dat er nog verdere maatregelen nodig zullen zijn om het coronavirus onder controle te krijgen. Dat zei hij woensdag in een debat met de Tweede Kamer.

“We moeten het naar beneden duwen, ik denk niet dat we er komen met de bestaande lockdown”, aldus Rutte. Ook vanuit de Kamer klinkt een roep om verder ingrijpen. Maar over het soort maatregelen dat nodig is, werden Rutte en het parlement het vooralsnog niet eens.

De premier riep de Kamer op niet bij voorbaat een avondklok uit te sluiten. Het Outbreak Management Team komt op verzoek van het kabinet met een advies over de effectiviteit van die maatregel. Maar verschillende partijen hebben hier grote twijfels over. Eerder stemde de Kamer al in meerderheid tegen de mogelijke invoering van een spertijd.

Een aantal partijen wil juist dat het kabinet het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan banden legt, om de verspreiding van de Britse coronamutatie tegen te gaan. Rutte begrijpt dat partijen zich ergeren dat er elke dag nog steeds zoveel vluchten van en naar Schiphol komen, maar zegt dat het beperken hiervan “juridisch lastig” is.

Het kabinet heeft gekeken naar de invoering van een essentiĆ«le reisverklaring, maar “wie bepaalt wat wel en wat niet essentieel is?”, vroeg Rutte. Hij vond het in eerste instantie een “briljant” idee, maar “het blijkt uitermate complex in de praktijk”. Het ministerie van Infrastructuur maakte eerder op de dag wel bekend dat reizigers uit het VK en uit Zuid-Afrika, waar ook een coronavariant rondwaart, binnenkort kort voor vertrek een coronasneltest moeten laten doen. Die verplichting komt bovenop de PCR-test die mensen voor vertrek moeten laten doen.

GroenLinks en D66 willen later woensdag een voorstel doen om voor de komende drie weken reisbeperkingen in te stellen, zodat “alleen enkel strikt noodzakelijke reizen gemaakt worden”.