Start vermoedelijk laatste voorronde liquidatieproces Taghi

De Amsterdamse rechtbank begint woensdag aan de vermoedelijk laatste inleidende zittingsronde in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Zeventien mannen staan terecht op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en – in wisselende samenstelling – van betrokkenheid bij zes moorden, vier pogingen daartoe en van het voorbereiden van liquidaties. Justitie beschouwt Ridouan Taghi (43) als de onbetwiste leider van de veronderstelde moordbende.

Taghi werd in december 2019 op zijn onderduikadres in Dubai aangehouden en verblijft sindsdien in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Taghi’s vermoedelijke rechterhand, Saïd R., zit nog steeds in uitleveringsdetentie in Colombia, waar hij begin februari vorig jaar werd aangehouden.

Achtergrond van de huurmoorden zou de internationale cocaïnehandel zijn geweest, waarin grof en dodelijk geweld niet wordt geschuwd. Taghi zou ook moordopdrachten hebben gegeven aan de vermoedelijke bende van Delano R., voorman van motorclub Caloh Wagoh. R. en een groep medeverdachten staan later dit jaar terecht in een andere groot liquidatieproces.

Voor het bewijs in Marengo beschikt het Openbaar Ministerie onder meer over tientallen verklaringen van kroongetuige Nabil B.

De zittingen vinden behalve woensdag plaats op 14, 15 en 20 januari, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtbank hoopt in februari inhoudelijk aan het monsterproces te kunnen beginnen.