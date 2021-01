UNICEF roept regeringen op scholen wereldwijd open te houden

Regeringen moeten alles op alles zetten om scholen open te houden of prioriteit geven aan de heropening van scholen. Dat is de oproep van UNICEF aan regeringen waaronder die in Nederland. “Ook in Nederland is niet de vraag of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven”, aldus Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland.

De impact van schoolsluitingen op kinderen is volgens UNICEF onverminderd groot. Te veel landen hebben ervoor gekozen om scholen gesloten te houden; sommige scholen zijn al bijna een jaar dicht. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, zal dan ook met 24 miljoen kinderen toenemen. “We hebben zo lang gevochten om steeds meer kinderen de mogelijkheid tot onderwijs te bieden, door schoolsluitingen teren we jaren aan geboekte vooruitgang in”, zegt Laszlo.

Door de wereldwijde lockdowns was op het hoogtepunt van de crisis 90 procent van de scholieren verstoken van onderwijs. Meer dan een derde van de schoolkinderen had helemaal geen mogelijkheid om lessen op afstand te volgen. Dit heeft volgens de kinderhulporganisatie van de VN een verwoestend effect op kinderen. Zo is te zien dat het vermogen van kinderen om te lezen, schrijven en rekenen is afgenomen.

De gezondheid, ontwikkeling, veiligheid en het welzijn van kinderen zijn volgens UNICEF in gevaar. Zolang scholen hun deuren dicht houden, missen miljoenen kinderen de enige maaltijd van de dag. Hun voeding wordt op deze manier steeds slechter. Zonder het vangnet dat scholen bieden, zijn kinderen ook nog eens kwetsbaarder voor misbruik, kindhuwelijken en kinderarbeid en komt hun mentale gesteldheid in het gedrang. “De meest kwetsbare kinderen hebben het zwaar te verduren. Het is cruciaal dat de scholen weer opengaan en er naar alternatieve manieren wordt gezocht om scholen veilig open te houden”, zegt Laszlo.