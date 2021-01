Vaccinaties ziekenhuizen ‘veilig en zorgvuldig’ verlopen

De gezondheidsinspectie is tevreden over hoe de ziekenhuizen hun medewerkers in de acute zorg hebben gevaccineerd tegen Covid-19. “Na meerdere bezoeken concludeert de inspectie dat deze vaccinaties zorgvuldig en veilig zijn verlopen”, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wel zagen de inspecteurs dat één van de bezochte ziekenhuizen meer vaccins uit een flacon haalde dan is toegestaan. Hierdoor haalde dit ziekenhuis uit één ampul niet zes maar zeven prikken. Het Europees Medicijn Agentschap gaf eerder aan dat dit niet is toegestaan. De inspectie heeft hier vrijdag het Landelijk Netwerk Acute Zorg over geïnformeerd met het verzoek dit te delen met de ziekenhuizen. De IGJ zal dit ook melden aan andere partijen die zich bezighouden met vaccineren.

De afgelopen dagen zijn er zo’n 38.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd. “De inspecteurs van de IGJ zagen tijdens hun bezoeken aan de ziekenhuizen meerdere positieve punten. Zo werden de vaccins goed gekoeld, werd het vaccineren zorgvuldig gedaan en werden de zorgverleners die gevaccineerd werden goed geregistreerd”, aldus de inspectiedienst.