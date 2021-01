Vrijwilligersactie NLdoet verplaatst naar eind mei

De vrijwilligersactie NLdoet is door de organisator Oranje Fonds vanwege “de huidige coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown” uitgesteld tot eind mei. Dat meldt de organisatie, die het evenement nu 2,5 maand later houdt in het weekend van 28 en 29 mei.

Oorspronkelijk stond de naar eigen zeggen grootste vrijwilligersactie van Nederland gepland op 12 en 13 maart. Voor dat weekend waren er al bijna 3000 klussen aangemeld, die vanwege het coronavirus voornamelijk buiten werden georganiseerd. Er zouden extra beschermingsmiddelen zoals mondkapjes beschikbaar zijn. “Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we al genomen hebben, laat de huidige situatie het niet toe om NLdoet in maart plaats te laten vinden”, zegt Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds, in een verklaring.

De editie van vorig jaar kon ook al niet doorgaan vanwege corona. Deelnemende organisaties hebben toen waar mogelijk hun klussen uitgesteld en in de zomer van 2020 uitgevoerd.

Aan NLdoet doen traditiegetrouw ook leden van de koninklijke familie mee. Tijdens de laatste editie in 2019 deed koning Willem-Alexander in de stromende regen vrijwilligerswerk bij een kinderboerderij in Soest.