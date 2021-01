50 organisaties aan kabinet: zoek alternatief voor schoolsluiting

Zeker 50 organisaties doen een dringende oproep aan het kabinet om naar alternatieven te zoeken voor de schoolsluiting wegens de coronacrisis, om zo de “enorme ontwikkelingsrisico’s” voor kinderen en jongeren te beperken. “De vraag is niet of scholen dicht moeten, maar hoe ze veilig open kunnen blijven”, staat in een donderdag uitgebrachte verklaring.

De organisaties, waaronder het Trimbos-instituut, Jantje Beton, Kids Rights, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en UNICEF Nederland, maken zich grote zorgen over kinderen en jongeren in Nederland. “Het aantal kwetsbare kinderen groeit doordat hun belangen in het coronabeleid steeds het onderspit delven. De schoolsluiting verergert hun situatie en maakt die zelfs acuut”, stellen ze.

De organisaties roepen het kabinet en het Outbreak Management Team op niet alleen uit te gaan van het virusrisico, maar ook nadrukkelijk te kijken naar de risico’s die de ontwikkeling van kinderen en jongeren bedreigen. Ze willen dat de regering samen met het onderwijs, jongeren, kinderen, sportorganisaties en andere experts op zoek gaat naar alternatieve mogelijkheden om de scholen open te houden, de veiligheid op school te verbeteren en afspraken te maken over het houden van afstand.

UNICEF deed woensdag al een oproep aan regeringen wereldwijd om scholen open te houden.