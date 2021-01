Aboutaleb: lijsttrekkerschap is aan de partij

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) vindt dat het lijsttrekkerschap een zaak van de partij is. Zijn naam zingt na het terugtreden van lijsttrekker Lodewijk Asscher rond als diens opvolger, maar Aboutaleb zei donderdag in de gemeenteraad dat hij niet meedoet aan het gespeculeer.

“De discussie over opvolging zal vooral een discussie zijn voor de vereniging PvdA: de vereniging wijst een eigen lijsttrekker en leider aan. De burgemeester van Rotterdam heeft als lid van de partij recht van spreken en om te stemmen, net zoals alle leden van politieke partijen. Het feit dat ik mij amper drie weken na mijn operatie wil wijden aan de inzet voor Rotterdam zegt alles over mijn commitment voor deze stad”, aldus Aboutaleb.

Dinsdag was Aboutalebs eerste werkdag in zijn nieuwe en derde ambtstermijn als burgemeester van Rotterdam. Zijn termijn ging op 5 januari in, maar Aboutaleb was toen nog herstellende van een operatie aan een aandoening aan zijn schildklier.

Aboutaleb sloot zich in 2003 bij de PvdA aan en werd in 2004 namens die partij wethouder in Amsterdam. Van februari 2007 tot december 2008 was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.