Advocaat: stap Asscher goed maar wel wat laat

Een goede maar “wel wat late stap”, zegt advocaat Vasco Groeneveld over het besluit van Lodewijk Asscher zich terug te trekken als lijsttrekker van de PvdA. Groeneveld vertegenwoordigt een groep gedupeerden in de toeslagenaffaire. Eerder deze week deed hij aangifte tegen Asscher en vier andere (oud-)bewindslieden. Hij meent dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan een ambtsmisdrijf door niet in te grijpen.

Asscher was volgens gedupeerde ouders in zijn hoedanigheid als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medeverantwoordelijk voor wantoestanden. Zijn terugtreden is niet van invloed op de aangifte. Groeneveld: “Ook mensen die uit de politiek zijn vertrokken kunnen strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor hun nalatigheid toen ze nog minister waren.” Volgens de raadsman bevestigt Asscher met zijn verklaring dat de Belastingdienst ook onder zijn ministerschap “jacht maakte op duizenden onschuldige gezinnen”. Daarmee draagt de verklaring bij “aan het bewijs voor een ambtsmisdrijf gepleegd door Asscher en de andere bewindspersonen.”

Advocaat Sébas Diekstra, die ook een aantal slachtoffers van de toeslagenaffaire bijstaat, laat weten: “Het terugtreden van hem als één van de hoofdverantwoordelijken voor de – zoals Asscher het zelf noemt: onrechtmatige jacht op duizenden gezinnen – mocht niet uitblijven. Hij en een aantal andere bewindspersonen hebben het vertrouwen in de overheid zo ernstig beschadigd dat zij niet langer zouden mogen functioneren als dienaar van een overheid zoals we die als samenleving nastreven en nodig hebben.’’

Diekstra probeert namens zijn cliënten alsnog strafvervolging van de Belastingdienst gedaan te krijgen, nadat het Openbaar Ministerie onlangs liet weten daartoe niet over te gaan.