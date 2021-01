Arib: terugtreden Asscher vreselijk, onnodig en onterecht

Het vertrek van Lodewijk Asscher als lijsttrekker van de PvdA is “vreselijk, onnodig en onterecht”, zegt Kamervoorzitter Khadija Arib, tevens nummer twee op de lijst van de partij. “Ik had het goed gevonden als hij doorging.”

Arib noemt het “heel treurig” dat er van binnen de partij verzet is gevoerd tegen Asscher. Een aantal leden was van plan hem weg te sturen in het verkiezingscongres dat voor dit weekeinde gepland stond, maar veel PvdA’ers spraken ook juist hun steun uit voor de partijleider. “Ik vind het gewoon heel naar. Ik weet dat het binnen de partij ook niet door iedereen wordt gewaardeerd. We moeten zuinig zijn op elkaar”, zegt Arib na overleg met de PvdA-fractie.

Dat Asscher zo snel sorry heeft gezegd voor zijn rol in de toeslagenaffaire, betekent ook dat hij zijn fouten erkent, vindt Arib. “Hij heeft duidelijk zijn excuses aangeboden en niet zo’n beetje ook. Hij heeft het boetekleed aangetrokken en is door het stof gegaan.” De toeslagenaffaire heeft Asscher juist een “beter politicus” gemaakt, denkt de Kamervoorzitter. “Het heeft hem gemaakt, geraakt en getekend.”

Bovendien richtte het vernietigende toeslagenrapport zich lang niet alleen op Asscher. “Zoals uit het rapport blijkt is hij niet de enige, het hele systeem deugt eigenlijk niet. Iedereen heeft eigenlijk gefaald. Rechtspraak, ambtenaren, bewindspersonen enzovoort.”

Wie de kar nu moet gaan trekken voor de PvdA in de aanloop naar de komende verkiezingen, moet nog blijken. Arib staat achter Asscher op de lijst en wordt mogelijk gewoonweg een plekje opgeschoven. Maar de sociaaldemocraat wil daar nog niet op vooruitlopen. “Eerst even verwerken dat een hele fijne collega nu eigenlijk gedwongen is afgetreden.”