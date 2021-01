Circa 1300 besmettingen ontdekt dankzij CoronaMelder

Iets meer dan 1300 mensen in Nederland zijn er in de afgelopen weken dankzij een waarschuwing van de CoronaMelder achtergekomen dat ze het coronavirus hadden opgelopen. Ze waren zelf nog niet ziek, maar kregen een waarschuwing dat ze in de buurt van een positief geteste persoon waren geweest en lieten zich daarom testen.

Sinds 1 december kunnen mensen zonder corona-klachten zich laten testen wanneer ze een waarschuwing van de CoronaMelder hebben gekregen. Ongeveer 30.000 mensen zijn om die reden inmiddels getest. Van hen bleken 1303 inderdaad het virus onder de leden te hebben. Als zij niet waren gewaarschuwd, was hun besmetting later vastgesteld en hadden ze voor extra besmettingen kunnen zorgen, concludeert het ministerie van Volksgezondheid.

De CoronaMelder is inmiddels bijna 4,5 miljoen keer gedownload. De app is beschikbaar voor toestellen die draaien op Android en voor iPhones, die het besturingssysteem iOS gebruiken. Volgens het ministerie worden veel mensen eerder door de app gewaarschuwd dan door de bron- en contactonderzoekers van de GGD.