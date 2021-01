‘Concert- en festivalgangers hebben veel over voor evenement’

Jonge Nederlandse concert- en festivalgangers missen het bezoeken van evenementen. Deze groep heeft er veel voor over om toch naar optredens te kunnen gaan. Zo is het merendeel van mensen tussen de 16 en 35 jaar onder meer bereid een sneltest te doen of een vaccinatiebewijs te tonen om dat mogelijk te maken.

Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met NPO 3FM. Zo’n 2.000 concert- en festivalgangers werden ervoor ondervraagd.

Om in coronatijd toch een concert of festival te kunnen bezoeken, is het gros van de ondervraagden bereid daarvoor moeite te doen. Een ruime meerderheid vindt het prima om van tevoren contactgegevens te delen met organisatoren, de lichaamstemperatuur op te laten meten bij de ingang, een sneltest te ondergaan, vooraf een coronatest te doen of een vaccinatiebewijs te laten zien.

Over een meezingverbod zijn concertgangers niet te spreken. Zeven op de tien ondervraagden zegt daaraan niet mee te willen werken.

De mening over regels die tijdens een concert of festival zouden kunnen gelden verschilt. Bij concerten zijn de ondervraagden eerder bereid in te leveren op de beleving dan bij festivals. Een mondkapje tijdens het rondlopen vindt bijvoorbeeld 69 procent prima bij een concert, ten opzichte van iets minder dan de helft bij een festival. Ook het afstand houden en vaste zit- of staplaatsen zijn regels die bezoekers van evenementen een stuk minder erg vinden dan tijdens een concert.