Geen Popprijs vanwege coronacrisis op Eurosonic Noorderslag

De jaarlijkse Popprijs wordt dit keer niet uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag. De organisatoren Kunstenbond – Ntb en Buma Cultuur vinden dit ongepast omdat de muzieksector dit jaar zo hard is geraakt door de coronacrisis.

Eurosonic Noorderslag, dat woensdag begon en normaal gesproken plaatsvindt in Groningen, is dit keer digitaal. De Popprijs wordt al sinds 1986 uitgereikt op het festival, waar jong talent centraal staat, en wordt gezien als een van de belangrijkste prijzen in de Nederlandse popcultuur.

Met het besluit om de toekenning van de Popprijs een jaartje over te slaan, vragen de organisatoren aandacht voor “de nijpende situatie waarin de cultuursector zich momenteel bevindt”. Volgens Frank Helmink, de directeur van Buma Cultuur, was het echter geen makkelijk besluit. “Het grote aantal gedwongen ontslagen, componisten en muzikanten die voor een groot deel hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, evenementen en festivals die niet door kunnen gaan, organisaties en bedrijven die interen op hun moeizaam opgebouwde reserves en ternauwernood kunnen overleven, vormen niet het juiste decor voor een prijsuitreiking.”

Het geldbedrag dat aan de prijs verbonden is, blijft niet in de kas. De volledige 10.000 euro gaat naar componisten, tekstschrijvers en uitvoerende muzikanten die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis.

Eerder ging de Popprijs naar onder anderen Floor Jansen, Ronnie Flex, Kensington, Martin Garrix en New Wave. Voor die laatste, een rapformatie bestaande uit onder anderen Lil’ Kleine, Jonna Fraser en Ronnie Flex, betekende de prijs het begin van een grote carrière.