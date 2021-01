Geen uitspraak maar nieuwe ronde in strafzaak jongensbordeel

De rechtbank in Utrecht doet donderdag geen uitspraak in de zaak tegen twee mannen die verdacht worden van onder meer het plegen van ontucht en het ronselen van (minderjarige) jongens en jonge mannen om ze aan te zetten tot prostitutie. De rechtbank besloot namelijk dat er meer informatie nodig is over de psyche van Nico L. Dat, en het voorarrest van medeverdachte Romeo (Hans) A. zal daarom besproken worden tijdens opnieuw een inleidende zitting.

Tegen voormalig AVRO-dj A. en L. is respectievelijk een celstraf van tien en acht jaar geëist, plus tbs met dwangverpleging. A (65) en de 60-jarige L. worden ervan verdacht vanuit hun woningen in Utrecht in 2017 en 2018 een illegaal bordeel te hebben gerund, waar vele jonge mannen en jongens werkten. Beiden zijn al eerder en vaker veroordeeld in onder meer ontuchtzaken.

Zeven slachtoffers hebben aangifte gedaan, maar volgens het Openbaar Ministerie gaat het om veel meer jongens en mannen, minstens 22. Veelal ging het om kwetsbare jongens, ze zaten bijvoorbeeld in instellingen, hadden problemen met familie of waren zwakbegaafd. Volgens het OM moesten de slachtoffers eerst met L. op ‘proefdate’. Als zij bevielen, regelden de twee verdachten klandizie. Daarvan moesten ze een deel afdragen, het meeste geld mochten ze zelf houden. Het ging om tientallen of zelfs honderden klanten.

De mannen zitten al bijna twee jaar in voorarrest. De rechtbank zal zich daar donderdag over buigen. Mogelijk wordt dan ook duidelijk wanneer er alsnog uitspraak wordt gedaan.