Het belang van interne communicatie groter dan ooit door coronacrisis

Interne communicatie is sinds de coronacrisis belangijker dan ooit. Doordat we sinds maart vorig jaar vanuit huis werken, communiceren we voornamelijk op afstand met medewerkers en collega’s. Daarbij hebben we te maken met een grote groep millennials op de arbeidsmarkt, die behoefte heeft aan een directe en interactieve manier van communiceren. Hoe zorg je als bedrijf ervoor dat ook in 2021 de interne communicatie optimaal verloopt?

Thuiswerken nieuwe norm

Op afstand communiceren doen we uiteraard al veel langer. We sturen flink wat emails, whatsapp en sms berichtjes de ether in. Zo vaak zelfs, dat het wat overweldigend kan zijn. Communiceren doen we eigenlijk de hele dag door, ook als we niets zeggen en schrijven. Als we iemand zien, is het vaak wat makkelijker om op te vangen wat iemand zegt. Maar nu we op afstand van elkaar werken, en voornamelijk online met elkaar in contact zijn, heeft dit wel consequenties. En het ziet ernaar uit dat dit weleens de nieuwe norm kan zijn.

Wandelen en bellen

Door het thuiswerken zijn medewerkers onzichtbaarder en moeilijker te bereiken. We kunnen niet even in de koffiecorner met elkaar een praatje maken, bij iemand binnenlopen om te vragen hoe het gaat of kort overleg hebben over iets wat ons bezig houdt. Als we elkaar online spreken, gaat het vrijwel meteen over werk, waardoor we minder op de hoogte zijn van hoe het werkelijk met de ander gaat. Gelukkig kunnen we nog steeds bellen, iets wat we steeds minder doen, maar wel belangrijk is. Er gaat niets boven het horen van een stem, die nooit liegt en ons veel vertelt over hoe het met iemand gaat. Maak eens een afspraak voor een wandel bel afspraak, fijn voor het lichaam en fijn voor de onderlinge relatie.

Het belang van intranet

Zeker in deze tijd is het belang van een intranet groot, een online omgeving om te communiceren met medewerkers, en voor het delen van informatie, kennis en nieuws. Niet alleen nieuws vanuit het eigen bedrijf, maar ook vanuit de overheid, bijvoorbeeld dat per dit jaar, de gebruikelijke vaste vergoedingen lager zijn in verband met thuiswerken. Door intranet hoeven medewerkers niet afzonderlijk gemaild te worden en kan je gerichte boodschappen communiceren. Met de juiste Intranet software houdt je als bedrijf de interne communicatie overzichtelijk en veilig en met behulp van maatwerk applicaties zorg je voor de nodige optimalisatie en automatisering van interne processen.

Doordat we thuis zitten en mensen steeds vaker laptop moe zijn, en al helemaal zoom moe, vraagt dit iets anders van ons. Een optie is bijvoorbeeld visual storytelling. Door je boodschap te visualiseren, heb je minder of geen woorden nodig om iets uit te leggen. Daarbij blijft visuele informatie sneller en beter hangen. Een visuele boodschap wordt makkelijk herkend, waardoor het een stuk effectiever is.

Ten slotte is emotionele betrokkenheid cruciaal. Geef een creatieve draai een video meetings of conference calls, bijvoorbeeld door deze te vervangen voor een interactieve E-learning. Of maak een nieuwsbrief, met verhalen van eigen medewerkers. Het is belangrijk dat we in deze uitzonderlijke tijd geïnspireerd blijven en het gevoel houden dat we ertoe doen. Dat kan alleen door in verbinding te blijven en…te communiceren.