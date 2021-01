Kabinet: minder omvliegen door herinrichting luchtruim

Het Nederlandse luchtruim wordt zo heringericht dat vliegtuigen minder om hoeven te vliegen om de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Lelystad te bereiken en langer op grote hoogte kunnen vliegen. Dat moet zorgen voor minder overlast en minder schade aan natuur en klimaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) melden dat aan de Tweede Kamer. Hun ontwerpbesluit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De herziening wordt vanaf 2023 stap voor stap doorgevoerd.

Doordat vliegtuigen straks gerichter van en naar de luchthavens vliegen, verbruiken zij volgens het kabinet naar verwachting 8 procent minder brandstof. Daarmee neemt ook de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof af. Gelijkmatiger stijgen en dalen en langer hoog vliegen, zou zorgen voor zo’n 20 procent minder geluidshinder.

Om in het drukste gedeelte van het Nederlandse luchtruim meer ruimte te laten voor de burgerluchtvaart, komt een militair oefengebied in het zuidoosten te vervallen. Defensie krijgt daar een groter, grensoverschrijdend oefengebied in het noorden voor terug waar wordt samengewerkt met Duitsland.