Kabinet stelt 6 miljoen extra beschikbaar voor scholing personeel

Het kabinet stelt eenmalig 6 miljoen euro extra beschikbaar aan werkgevers om de basisvaardigheden van hun arbeidskrachten te verbeteren met scholing. In totaal investeert het kabinet dit jaar 8,8 miljoen euro in de jaarlijkse subsidieregeling Tel mee met Taal, een initiatief van onder meer het ministerie van Sociale Zaken.

De scholing is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn. Deelnemers worden beter in taal en rekenen en ontwikkelen ook hun digitale vaardigheden. Alle werknemers kunnen meedoen, ook mensen zonder vaste aanstelling. Daarmee komen ook personeelsleden in aanmerking met een tijdelijke arbeidsplaats of proefplaats en mensen met een arbeidsbeperking in een beschermde werkomgeving.

Tel mee met Taal heeft niet alleen voordelen voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. “Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken”, bepleit het subsidieprogramma.

Vanwege de coronacrisis en de invloed daarvan op de arbeidsmarkt is dit jaar extra geld in de subsidieregeling geïnvesteerd. Ook kunnen voor het eerst inwoners van Caribisch Nederland gebruik maken van de regeling. De subsidieontvangers krijgen daarnaast langer de tijd om het geld te besteden, namelijk anderhalf jaar in plaats van een jaar.