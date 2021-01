Koopmans: niet teveel inzoomen op Britse variant coronavirus

In het onderzoek naar mutaties van het coronavirus is het van belang dat we ons niet blindstaren op de Britse variant, die sinds december vorig jaar steeds meer in Nederland rondwaart. Dat zegt viroloog Marion Koopmans vanuit het Chinese Wuhan, waar zij momenteel met een internationaal onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verblijft om onderzoek te doen naar de herkomst van het coronavirus.

“Je moet oppassen dat je niet teveel inzoomt op deze specifieke variant. We moeten het hele plaatje in de gaten blijven houden”, stelt Koopmans, namens het Rotterdamse Erasmus MC betrokken bij het in kaart brengen van alle mogelijke varianten van het virus. “Er zijn vele variaties van het virus en lang niet alle hebben gevaarlijke eigenschappen.”

Op dit moment wordt in Nederland bij wijze van steekproef door het RIVM en Erasmus MC ongeveer een half procent van alle positieve coronatests onderzocht op de Britse variant. Daar komen de ruim 60.000 inwoners van de gemeente Lansingerland bovenop, die begin deze week na een uitbraak op een school zijn opgeroepen om zich te laten testen. Koopmans: “We zijn constant in overleg over de juiste verhouding van deze steekproef. Hoeveel aanvullende tests moet je verrichten voor een vertrouwde afspiegeling van de verspreiding? Het is niet te doen om iedereen aanvullend te testen.”

Het opsporen van de Britse variant is een tijdrovend proces, dat in twee stappen gaat. “Eerst maken we met een extra PCR-combinatietest, die ook veel in Engeland wordt gebruikt, de kans op aanwezigheid van de Britse mutatie snel aannemelijk.” Deze test spoort drie delen van het genetisch materiaal van het virus op. Een van die stukjes is het S-gen. Omdat door de Britse variant dit gedeelte van het gen drastisch is veranderd, werkt de test nog maar voor twee van de drie stukken. Koopmans: “Het is het principe van ‘waar rook is, is vuur’. Alle testuitslagen waar deze tweede test op faalt, selecteren we daarna voor uitgebreid vervolgonderzoek. Na een aantal dagen kunnen we dan met zekerheid zeggen of het om de Britse variant gaat.”

Voorlopig heeft het kabinet besloten nog geen extra maatregelen te nemen tegen de Britse mutatie, al benadrukte RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdag in gesprek met de Tweede Kamer dat een aanscherping van de lockdown serieus in overweging moet worden genomen.