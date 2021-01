Marcouch: stop met mijn naam te noemen als opvolger Asscher

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch is niet in de race om de opvolger te worden van de donderdag afgetreden PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. “Stop met mijn naam te noemen. Ik omarm Arnhem met huid en haar. Mijn ‘ja’ ligt hier in Arnhem”, zegt hij. De naam van Marcouch als beoogd nieuwe lijsttrekker zong donderdag rond, net als die van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.

Marcouch noemt het “te cynisch voor woorden dat juist Asscher ten prooi is gevallen aan de conflicten over de vreselijke kinderopvangtoeslagaffaire.” Volgens hem liep Lodewijk Asscher zich het vuur uit de sloffen voor kinderen met hun ouders, hun docenten, scholen en buurtgenoten – “iedereen die kinderen hielp.”

Marcouch leerde juist van Asscher het levensmotto “Kinderen eerst – al twintig jaar zijn motto.” “Ik beweeg hemel en aarde om Arnhemse wijken op onze schouders te nemen, weg van criminaliteit en armoede en richting veilig en vrij. Dat leerde ik van hem”, aldus de Arnhemse burgemeester. Marcouch trad in 2017 aan als burgemeester van Arnhem.