Motie tegen Asscher kreeg steun van een derde PvdA’ers

Een derde van de PvdA-leden vond dat de toeslagenaffaire politieke gevolgen moest hebben voor Lodewijk Asscher. Zij stemden voor een motie die kritische leden hadden ingediend. Iets meer dan de helft (57 procent) stemde tegen de motie. Bijna 6500 leden brachten hun stem uit.

Asscher stapte donderdagmorgen op als partijleider. Het verkiezingscongres van de partij zou juist deze dag beginnen. Hij zou zaterdag als lijsttrekker op het schild worden geheven. De stemming over de moties sloot woensdagmiddag.

De motie over Asscher was ingediend door het Zuid-Hollandse partijlid Francisca Drijver. “Het gaat in deze kwestie niet om de persoon Asscher, maar om de politicus die consequenties trekt uit de fouten die ook hij onmiskenbaar heeft gemaakt in de Toeslagenaffaire”, twitterde zij na het vertrek van Asscher.

Een andere motie die juist steun aan Asscher als lijsttrekker uitsprak kreeg 60 procent van de leden achter zich. Ook hier was een derde (31 procent) tegen. De motie van steun was ondertekend door onder anderen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, ex-ministers Jet Bussemaker en Jeroen Dijsselbloem en de huidige Tweede Kamerfractie.

Het verkiezingscongres van de PvdA is uitgesteld.