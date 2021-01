Onderzoek: verdeeldheid over opstappen kabinet

Mensen zijn verdeeld over de vraag of het kabinet moet opstappen vanwege de toeslagenaffaire. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder 30.000 leden van het opiniepanel.

De helft (46 procent) vindt dat het kabinet kan aanblijven, ondanks de toeslagenaffaire. Een bijna even grote groep (48 procent) is voor aftreden. Kiezers van de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie willen in meerderheid dat Rutte III aanblijft. Hun vertrouwen in het kabinet is door de toeslagenaffaire wel iets aangetast, maar nog steeds groot genoeg om aan te blijven.

De meeste oppositiekiezers willen wel dat het kabinet nu zijn ontslag aanbiedt. Kiezers van de PVV, de SP, Forum voor Democratie en GroenLinks vinden in meerderheid dat het kabinet weg moet. De meeste PvdA-kiezers hebben een andere mening. Ook na het terugtreden van lijsttrekker Lodewijk Asscher vinden de meesten van hen dat het kabinet kan aanblijven.

Dat Lodewijk Asscher terugtreedt als lijsttrekker noemen de meeste PvdA-kiezers (65 procent) terecht. Een derde vindt het onterecht.