PKN geeft nieuw advies: niet meer zingen in de kerk

Het landelijk kerkbestuur van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) heeft een nieuw advies uitgebracht om voorlopig helemaal te stoppen met zingen in kerken. Aanleiding is de persconferentie die premier Mark Rutte dinsdag gaf, waarin hij zijn zorgen uitsprak over de Britse coronamutatie. De aangescherpte regels gelden in ieder geval tot het einde van de huidige lockdown.

“Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari”, stelt de PKN. “Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol”.

Ook het overlijden van twee besmette zangers bij de Protestante Gemeente in Biddinghuizen speelt een rol in het nieuwe advies. De Protestantse Gemeente maakte tijdens de dienst gebruik van vooraf ingezongen liederen. Tijdens het maken van de opnames raakten de zangers besmet.

“Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al veel langer niet mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente weer kunnen samenkomen”, zegt Marco Batenburg van de PKN.

Toen nu toe waren bij PKN-kerken maximaal vijf zangers toegestaan tijdens hun diensten. De meeste diensten van de kerken worden vanwege het coronavirus online uitgezonden.

Bij de Rooms-Katholieke Kerk wordt het advies niet aangepast. Het advies blijft daar om tijdens een dienst maximaal vier zangers te hebben en om samenzang te vermijden.