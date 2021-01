Sven Kockelmann en Talitha Muusse nieuwe presentatiekoppel Op1

Sven Kockelmann en Talitha Muusse vormen het nieuwe koppel dat elke zondag Op1 gaat presenteren. Dat meldt het AD. De twee zijn zondag voor het eerst te zien en presenteren de talkshow zeker tot de landelijke verkiezingen in maart.

Muusse was zo nu en dan zelf te gast in Op1. De 29-jarige is millennial-expert en bekend van onder meer de organisaties Jongerenrevolutie en Coalitie-Y. Ook richtte ze het platform Duurzame Jonge 100 op. De KRO-NCRV ziet haar als “aanstormend talent”.

Sven Kockelmann maakte in het verleden al meerdere interviewprogramma’s. Tegenwoordig presenteert hij dagelijks het programma 1 op 1, op NPO Radio 1. Verder is hij regelmatig te zien in de talkshow M, waar hij fungeert als politiek analist.