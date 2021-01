Viroloog Koopmans met WHO-onderzoeksteam in Wuhan aangekomen

Het internationale onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat onderzoek gaat doen naar de herkomst van het coronavirus is donderdag in de Chinese stad Wuhan aangekomen. Één van de leden van het onderzoeksteam is de Nederlandse viroloog Marion Koopmans.

Volgens de Chinese staatszender CGTN werden de leden, nadat ze met het vliegtuig bij de stad waren geland, ontvangen door Chinese functionarissen in beschermende kleding.

Koopmans gaat samen met negen andere experts onderzoek doen naar de oorsprong van het virus, dat eind 2019 voor het eerst in Wuhan werd vastgesteld. Voorafgaand aan hun werkzaamheden zullen de experts eerst twee weken in quarantaine gaan in een hotel. “Na deze twee weken, kunnen we ons verplaatsen en de Chinese experts persoonlijk ontmoeten en verschillende locaties bezoeken”, aldus Peter Ben Embarek, de Deense leider van de groep. “Het kan een lange tocht worden voordat we volledig in kaart hebben gebracht wat er is gebeurd. Het idee is om meerdere onderzoeken te doen om hier een beter idee over te krijgen.”

Volgens de Chinese regering in Peking bestaat de kans dat hoewel het coronavirus voor het eerst in Wuhan werd vastgesteld, de herkomst van het virus ergens anders ligt.

Op dit moment geldt in het noorden van China een lockdown, die werd ingevoerd nadat het aantal besmettingen met het Covid-19-virus de afgelopen tijd weer steeg. Eerder bleef het aantal besmettingen in het gebied maandenlang stabiel. De nieuwe lockdown treft ongeveer 20 miljoen mensen.

Donderdag maakte China bekend dat voor het eerst in acht maanden tijd iemand in het land is overleden aan de gevolgen van het virus.