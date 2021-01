Demissionair kabinet handelt dit keer tóch grote zaken af

Als een kabinet zijn ontslag indient, worden er in principe alleen nog lopende zaken afgehandeld. Nieuw beleid maakt zo’n demissionair kabinet niet meer. De Tweede en Eerste Kamer stellen een lijst op van zogenoemde controversiële onderwerpen, die tot de vorming van een nieuw kabinet op de plank blijven liggen.

Veel verandert de val van Rutte III niet aan deze gang van zaken: de verkiezingen zijn al over twee maanden en normaal wordt een kabinet de dag van de stembusgang sowieso demissionair. De Kamercommissies moeten nu dus iets eerder de lijst van controversiële onderwerpen samenstellen, maar heel veel scheelt het niet.

In één opzicht steekt de vork toch net iets anders in de steel met de val van dit kabinet. Er zullen immers nog grote beslissingen moeten worden genomen om de coronacrisis te bestrijden, zowel economisch als op het gebied van de volksgezondheid. Een nieuw steunpakket om zwaar getroffen ondernemers er doorheen te slepen, wordt bijvoorbeeld volgende week verwacht.

Rutte en verschillende ministers bezwoeren vrijdag dat de aanpak van de crisis onverminderd door zal gaan. Zondag volgt alweer een corona-overleg in het Catshuis waar de meest bij corona betrokken bewindspersonen worden bijgepraat door deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT).

Volgende week zal de Kamer waarschijnlijk beginnen met het opstellen van de lijst met controversiële onderwerpen. Dat gebeurt in de verschillende commissies die zich met bijvoorbeeld volksgezondheid, infrastructuur of defensie bezighouden.

Eenmaal vastgesteld, is de lijst niet in beton gegoten: er kunnen onderwerpen aan worden toegevoegd of afgehaald.