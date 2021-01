Horecabranche: vertrek Wiebes helpt crisisaanpak niet

De gevolgen van het vertrek van minister Eric Wiebes van Economische Zaken voor de aanpak van de coronacrisis zijn nog onduidelijk, “maar het maakt de zaken er niet gemakkelijker op”. Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van horecabranchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de val van het kabinet. Wiebes zal geen deel meer uitmaken van het demissionaire kabinet.

De horeca is een van de hardst getroffen sectoren door de coronapandemie, doordat eet- en drinkgelegenheden al maanden gedwongen dicht zijn om besmettingen te voorkomen. Het ministerie van Economische Zaken zit samen met twee andere ministeries middenin onderhandelingen over ruimere steun aan benadeelde ondernemers.

“De val van het kabinet moet niet ten koste gaan van het coronacrisisbeleid. Wij gaan ervan uit dat het kabinet in zijn totaliteit zich in blijft zetten voor de aanpak van de coronacrisis”, zegt Willemsen. “Economische Zaken en Klimaat is hét departement dat voor ondernemers zou moeten staan. Als de baas daarvan opstapt, helpt dat niet. Ik hoop dat iedereen daar zijn werk goed kan blijven doen.”

KHN had donderdag nog een “goed gesprek” met staatssecretaris Mona Keijzer. “Zij gaf toen aan dat het niet om kwartjes zou gaan”, zegt Willemsen, die pleit voor veel ruimere tegemoetkomingen in loonkosten en vaste lasten voor horecaondernemers. “Er staat nog niets op papier, maar het ziet er naar uit dat het de goede kant op gaat.” Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt het beheer van Wiebes ministerie over, zo werd bekend.