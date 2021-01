Jarenlange voorfase liquidatieproces Taghi afgerond

De rechtbank Amsterdam heeft vrijdag na bijna drie jaar de voorbereidende zittingen in het grootscheepse liquidatieproces Marengo afgerond. Het proces gaat op 15 februari inhoudelijk van start en zal naar verwachting tot ver in 2022 duren. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zal bij de inhoudelijke behandeling voor het eerst zijn opwachting maken in de zittingszaal, heeft zijn advocaat Inez Weski gezegd.

Naast Taghi (43) staan in Marengo zestien verdachten terecht. Zij zouden, onder aanvoering van Taghi en diens veronderstelde rechterhand Saïd R., een criminele organisatie hebben gevormd, gericht op het plegen van liquidaties. In Marengo heeft het Openbaar Ministerie als hoofdzaken zes huurmoorden op de aanklacht gezet, die in wisselende samenstelling zijn voorbereid en uitgevoerd. Taghi zou telkens de opdrachtgever zijn geweest.

Deze week besprak de rechtbank onder meer een aantal nadere onderzoekswensen van diverse advocaten in het proces. Een in het oog lopende kwestie in dat verband is het schaduwen van de advocaten Nico Meijering en zijn kantoorgenoot Leon van Kleef, tijdens een reis naar Dubai in de zomer van 2019. Meijering staat meerdere verdachten in Marengo bij. Het OM zegt destijds over informatie te hebben beschikt waaruit zou blijken dat de raadsman in Dubai een ontmoeting zou hebben met Taghi. Daarop is besloten hem te laten schaduwen, in samenwerking met de politie in Dubai. De ongebruikelijke en gevoelige operatie werd vorig jaar onthuld door het AD. Er heeft geen ontmoeting met Taghi plaatsgevonden, de twee advocaten hadden een andere missie in Dubai. Taghi werd in december 2019 in Dubai opgepakt en overgedragen aan Nederland.

Het OM herhaalde vrijdag dat de druk om de voortvluchtige en als uiterst gevaarlijk te boek staande Taghi te arresteren dermate groot was, dat tot de verregaande opsporingstactiek werd besloten. Advocaten – ‘subject’ Meijering voorop – zijn er woest over. Zij willen dat alle ins en outs van de operatie op tafel komen, zodat de rechtbank de rechtmatigheid ervan kan beoordelen en kan meewegen in de strafzaak. Over verzoeken van de advocaten in dit kader zal de rechtbank binnenkort (schriftelijk) beslissen. Het OM heeft op onderdelen toezeggingen gedaan, maar die gaan de raadslieden lang niet ver genoeg.