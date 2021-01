Kunnen we deze zomer weer met vakantie?

Steeds meer Nederlanders hebben al hun op hoop op de zomervakantie van 2021 gevestigd. Nu we tijdens de Kerst thuis hebben gezeten, de wintersporters een jaartje moeten overslaan en het dringend advies van de overheid is om tot en met maart niet op reis te gaan, wordt onze behoefte om onze koffers tijdens deze zomer te pakken steeds groter. Niet raar dus, dat er steeds meer wordt geboekt voor reizen na april.

70 procent wil naar het buitenland

De meeste Nederlanders willen graag volgend jaar zomer weer met vakantie, mits dit uiteraard kan. Zowel Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn populair. Dit is de conclusie van onderzoeksbureau Trends & Tourism dat navraag deed bij ruim duizend Nederlanders. Ruim de helft van de Nederlanders is beslist/waarschijnlijk van plan om in de zomer van 2021 een vakantie van een week of langer te maken, zo’n 25 procent twijfelt nog en eenzelfde percentage verwacht niet te gaan. Van de Nederlanders met plannen voor de zomer geeft 70 procent aan naar het buitenland te willen, 25 procent kiest voor eigen land en zo’n 5 procent weet het nog niet, aldus het onderzoek.

Italië populair

Ook Italië is in trek onder Nederlanders, een land waar je makkelijk een huis kan huren zoals in Toscane. Uiteraard is het belangrijk te kijken wat er tegen die tijd mogelijk is, maar er kan nu al geboekt worden, zoals via ToscaneTips.nl. Het zou zomaar kunnen dat het een stuk rustiger wordt bij Europese vakantiebestemmingen, als Nederlanders toch besluiten om nog in Nederland te blijven.

Annuleringsvoorwaarden

Uiteraard is het belangrijk om goed naar de annuleringsvoorwaarden te kijken als je gaat boeken. Ook een annuleringsverzekering is geen overbodige luxe, zeker als een land van code geel toch weer naar code oranje of rood gaat. Het is wel zo dat reisaanbieders, campings en hotels goede regelingen hebben in verband met het coronavirus. Denk hierbij aan gunstige omboekregelingen, annuleringsvoorwaarden en mocht het reisadvies negatief zijn, dan krijg je je geld terug. Het kan zomaar per reisorganisatie anders zijn, dus check goed voordat je gaat boeken.

Wachten op vaccin

Maar de vooruitzichten zijn positief, zo ook volgens Jaap van Dissel van het RIVM, die denkt dat het er rooskleuriger voorstaat in de zomervakantie. Toch zal vakantie in eigen land populair blijven, want het kan zomaar zijn dat je eerst gevaccineerd moet zijn voordat je in een vliegtuig mag stappen. Het is nu nog niet duidelijk wanneer het vaccin beschikbaar is voor iedereen. Wil je beslist naar het buitenland, zoals naar een camping? Dan is het verstandig om op tijd te boeken. Veel mensen hebben hun reeds geboekte vakanties omgeboekt naar de zomervakantie in 2021.