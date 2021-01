‘Lessen toeslagenaffaire gelden ook voor compensatie gaswinning’

Burgervereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) hoopt dat de lessen die zijn getrokken uit de toeslagenaffaire ook gelden voor de problematiek rondom de gaswinning in de provincie Groningen. Dat zegt de organisatie in reactie op het vertrek van Eric Wiebes, die als minister van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk was voor de getroffen regelingen bij het afwikkelen van aardbevingsschade bij gedupeerde Groningers.

Wiebes sloot in november vorig jaar samen met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het Groningenakkoord. Met die deal kreeg de provincie ruim 1,5 miljard euro voor aanvullende maatregelen om schade te compenseren die is ontstaan door de gaswinning. Zo gebeurt het verstevigen van huizen uit die geldpot.

“Er is een zeer technocratisch beleid vanuit Den Haag over de Groningse inwoners gestort”, zegt GBB-voorzitter Jelle van der Knoop van de organisatie die opkomt voor de belangen van gedupeerde inwoners. “In die zin zijn er gelijkenissen met slachtoffers in de toeslagenaffaire. Lang niet alle gedupeerden worden genoeg geholpen en de versteviging van de huizen verloopt nog steeds te langzaam.”

Zowel de GBB als het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) verwachten niet dat Wiebes’ vertrek gevolgen zal hebben voor de manier waarop aardbevingsschade momenteel wordt gecompenseerd. “Die afspraken zijn gemaakt met het kabinet en liggen vast.”

De provincie Groningen wijst in een reactie op het opstappen van minister Wiebes op diens verantwoordelijkheidsgevoel. “Hij noemde de gaswinning jaren terug al overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”, zegt commissaris van de Koning RenĂ© Paas (CDA). “Juist zijn beslissing om de gaskraan langzaam maar zeker helemaal dicht te draaien en de afhandeling van de schade een overheidstaak te maken, toonde het grote gevoel van verantwoordelijkheid van minister Wiebes.”