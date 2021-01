Leuke weetjes die je nog niet wist over Monaco

Voor wie nog nooit in Monaco is geweest, raden we snel aan om een bezoekje te brengen aan deze fantastische plek. Het zorgt er echt voor dat je even in een heel andere wereld terecht komt. Waar je misschien normaal gewend bent om online casino te spelen, word je hier bijvoorbeeld overspoeld met de meest indrukwekkende casino’s. Naast dat zijn er nog een aantal andere wetenswaardigheden die je wellliicht nog niet wist over deze stadstaat in Zuid-Frankrijk.

Emigreren naar Monaco

Monaco wordt ook wel het belastingparadijs voor emigranten genoemd. De reden dat Monaco als belastingparadijs gekend is, is omdat buitenlanders er geen inkomstenbelasting, geen vermogensbelasting, geen belasting op kapitaal, noch belastingen op erfenissen of schenkingen dienen af te dragen.

Dichtbevolkt

Met 2,02 vierkante kilometer is Monaco het kleinste land ter wereld dat een kustlijn heeft. Aangezien de stadstaat bijzonder populair is bij de rijkere aardbewoners, wonen er op die deze oppervlakte relatief veel mensen. In totaal zijn ze met 38.000, waardoor Monaco een van de dichtstbevolkte landen ter wereld is.

Kleiner dan Central Park

Ja, echt waar. Monaco is qua oppervlakte kleiner dan Central Park in New York. Monaco zou slechts 60% van het park innemen. Dat zou je van te voren niet verwachten wanneer je door Central Park loopt.

1 op de 3 inwoners is miljonair

Met een 12.638 miljonairs is maar liefst 1 op de 3 inwoners miljonair. Monaco heeft zonder twijfel dus ook de hoogste bevolkingsdichtheid als het aankomt op miljonairs. Je moet dan ook veel doen, en vooral veel geld hebben, om binnen te komen in deze stadstaat.

Hoogste levensverwachting

Geld maakt niet gelukkig… Of toch wel? Geld is toch belangrijk om in leven te blijven. In Monaco worden de inwoners gemiddeld 85,8 jaar, en dat is een van de hoogste levensverwachting ter wereld.

55.000 per vierkante kilometer

Als inwoner van Monaco betaal je ook de jackpot als het aankomt op het bemachtigen van een woning. Het schijnt zo te zijn dat je in het centrum gemiddeld 55.000 euro per vierkante meter betaald. Een klein appartement met één slaapkamer kost minstens 1,4 miljoen euro. De meeste appartement worden ergens tussen 2 en 20 miljoen euro geprijsd.