Op het Binnenhof hebben zich flink wat mensen verzameld in afwachting van de politieke ontwikkelingen vrijdag. Er is extra veel politie in touw om de boel in goede banen te leiden. Het gaat om ruim 150 mensen, waarschijnlijk vooral belangstellenden. De sfeer is rustig.

De politie schermt de dienstauto’s van de bewindslieden af. Er is ook politie te paard.

Elke vrijdag staan er wel groepjes belangstellenden op het Binnenhof. Vrijdag zijn het er veel meer.