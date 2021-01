OM gaat uit van misdrijf als doodsoorzaak 14-jarig meisje Almelo

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland gaat ervan uit dat het 14-jarige meisje dat zondagmiddag dood is aangetroffen in Almelo om het leven is gekomen door een misdrijf. Het OM trekt die conclusie op basis van de voorlopige resultaten van de sectie.

De drie eerder aangehouden verdachten, een man en zijn twee minderjarige zonen, moeten veertien dagen langer in voorarrest blijven, zo werd donderdag al duidelijk. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje. In het belang van dit onderzoek worden er op dit moment geen verdere mededelingen gedaan, zo stelt het OM vrijdag.

Het lichaam van het meisje werd zondag na een melding gevonden in een sloot achter een bedrijventerrein aan Het Wendelgoor in Almelo. Diezelfde avond werden de jongen uit Almelo en de man uit Wierden opgepakt. Maandagavond werd de derde verdachte opgepakt.