PO-Raad: scholen als stemlokaal in deze tijd ‘niet ideaal’

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, vindt het “niet ideaal” dat scholen ook in coronatijd moeten fungeren als stemlokaal.

De PO-Raad hoort volgens eigen zeggen uit het hele land over “goede voorbeelden van alternatieven” als kantoorgebouwen en overheidslocaties. De organisatie begrijpt echter dat dergelijke mogelijkheden niet overal beschikbaar zijn en wijst op het belang van “de bijdrage van onze schoolgebouwen aan het goed laten verlopen van het democratische proces”.

Daarom moet er zoveel mogelijk toch worden meegewerkt, maar daarbij mag niet het onmogelijke worden gevraagd. “Het is uiteindelijk aan het schoolbestuur om te beslissen of een stemlokaal in een school kan worden gehuisvest”, zegt de raad. “Daarbij staat voorop dat niemand aan het onmogelijke is gehouden.”

Schoolbesturen krijgen een ‘Leidraad schoolgebouw als stemlokaal’ van het onderwijsministerie. Aan de hand van de leidraad kunnen scholen kijken hoe de scholen als stemlokaal kunnen dienen, ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt.

Met een van de tips in de leidraad, het organiseren van afstandsonderwijs voor een dag, is de raad niet blij: “Wat de PO-Raad betreft is het onverantwoord om na de lockdown en een wekenlange schoolsluiting nog meer lesvrije dagen in te plannen. Voor leerlingen is het belangrijk om, zodra het weer mogelijk is, zoveel mogelijk les te krijgen op school.”

Het meewerken aan de verkiezingen wordt verder “een uitdaging, maar niet onmogelijk, zolang maatregelen rondom afstand en hygiĆ«ne in acht worden gehouden”, aldus de raad. “Sommige scholen kennen bijvoorbeeld een grote aula of sportlokaal, soms zelfs met een aparte ingang, waardoor het goed mogelijk is een stemlokaal in te richten. Er zijn echter ook veel schoolgebouwen waarbij het lastiger te organiseren is.”