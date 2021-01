RIVM kan effect dip levering Pfizer nog niet inschatten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog niet wat de tijdelijke dip in de levering van het vaccin van Pfizer/BioNTech betekent voor de vaccinatiestrategie, aldus een woordvoerster. Het RIVM reageert vrijdag op het nieuws dat Pfizer eind januari/begin februari tijdelijk wat minder vaccins kan leveren, omdat de labels moeten worden aangepast en omdat de fabriek in het Belgische Puurs wordt uitgebreid.

“We horen het zelf ook pas net”, zegt de woordvoerster van het RIVM. “Wat we moeten weten is hoeveel minder er precies geleverd kan worden. Daarna kunnen we bekijken welk effect dat zal hebben op de planning.” Wanneer het RIVM er meer over kan zeggen, is nog niet duidelijk.

Het aanpassen van de labels en het uitbreiden van de fabriek levert Pfizer uiteindelijk meer op dan de 2,2 miljoen vaccins die in het eerste kwartaal al voorzien waren voor Nederland alleen. Hoeveel meer is nog niet goed te zeggen. Een woordvoerder van de Nederlandse vestiging van het bedrijf verwacht dat er eind februari/begin maart al een “aanzienlijke verhoging van de beschikbare doses” zal zijn.