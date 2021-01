RIVM-onderzoek: vertrouwen in aanpak corona daalt

Het vertrouwen van Nederlanders in het coronabeleid van de Nederlandse overheid daalt. Was in november nog 58 procent van de Nederlanders (zeer) positief over de aanpak van de overheid, rond de jaarwisseling was dat nog maar 45 procent. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek onder ruim 51.000 Nederlanders samen met de GGD’en.

Ook als mensen Nederland vergelijken met andere landen is de afname fors: waar ons land het in november volgens 43 procent van de Nederlanders het in vergelijking met andere landen (veel) beter doet, was rond de jaarwisseling nog maar 21 procent deze mening toegedaan. Daarnaast hebben de deelnemers vergeleken met de vorige meting minder het idee dat de overheid verschillende maatschappelijke belangen goed afweegt (van 63 procent naar 55 procent) en haar besluiten goed toelicht (van 63 procent naar 56 procent).

Het gaat om een groot onderzoek van het RIVM, de GGD’en en de GGD GHOR Nederland, met als doel beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is. De meest recente resultaten komen uit de negende meting. Die vond plaats van 30 december tot en met 3 januari.