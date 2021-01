Rode Kruis gaat GGD verder ondersteunen bij vaccinatieprogramma

Het Rode Kruis gaat in nog tien regio’s ondersteuning bieden aan de GGD’en bij hun vaccinatieprogramma’s. Vanaf vrijdag zet het Rode Kruis EHBO’ers in in de regio’s Flevoland, Brabant Zuid-Oost, Groningen, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, IJsselland en Zaanstreek-Waterland. Zij observeren mensen een kwartier na de vaccinatie en verlenen zo nodig EHBO.

Daarnaast levert het Rode Kruis in Zuid-Holland-Zuid ook een arts aan de vaccinatielocatie in Dordrecht. Deze arts is verantwoordelijk voor gezondheidschecks; houdt toezicht op de prikkers; en ondersteunt waar nodig de EHBO’ers. Hosts van het Rode Kruis ondersteunen ook in de regio Midden- en West-Brabant en Twente. Zij verwelkomen mensen die worden gevaccineerd en wijzen hen de juiste weg. In Twente helpen er altijd twee EHBO’ers in de wachtruimte en één bij de ingang. En in Hollands Midden gaan de vaccinaties van start; daar levert het Rode Kruis prikkers, hosts én EHBO’ers.

Het Rode Kruis biedt sinds 6 januari ondersteuning met EHBO-hulpverleners op verschillende vaccinatielocaties in het land.