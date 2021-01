Rutte wil wel door als lijsttrekker VVD

Premier Mark Rutte wil wel door als lijsttrekker van de VVD, ondanks het aftreden van zijn kabinet vanwege de affaire met de kinderopvangtoeslag. De kiezer moet dan maar oordelen of ze op zijn partij stemmen, aldus Rutte.

Het stoppen als lijsttrekker heeft hij ook niet overwogen, zei Rutte in de persconferentie waarin hij het opstappen van zijn kabinet toelicht. “Het is aan de kiezer. Ik heb zelf geen directe betrokkenheid. Ik ben eindverantwoordelijk voor alles wat wel goed en niet goed gaat”. Hij wees erop dat de hele impact van deze kwestie pas vorig jaar zomer volledig in beeld is gekomen.

Het kabinet treedt twee maanden voor de verkiezingen terug als reactie op het toeslagenrapport van de commissie-Van Dam. Rutte speelde zelf ook een rol in die affaire.

PvdA-leider Lodewijk Asscher, in het tweede kabinet-Rutte, stopte wel als lijsttrekker omdat de toeslagenaffaire aan hem bleef kleven.