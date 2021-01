Viroloog Marion Koopmans: val kabinet ‘worst possible timing’

Viroloog Marion Koopmans noemt de val van het kabinet de ‘worst possible timing’ gezien de coronacrisis. Koopmans, die ook in het Outbreak Management Team zit en nu met een internationaal onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de oorsprong van het virus in het Chinese Wuhan onderzoekt, laat zich op Twitter fel uit over het aftreden van Rutte III op vrijdag vanwege de toeslagenaffaire.

Koopmans zegt in haar twitterbericht dat “all hands on deck en focus” fijn zouden zijn in de strijd tegen corona. “Onvoldoende daling, nieuwe varianten, coronamoeheid, lang voorjaar… en nu een stoelendans erbij”, aldus de viroloog van het Rotterdams Erasmus MC verder.