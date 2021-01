Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) maakt geen deel uit van het demissionaire kabinet dat tot een nieuw kabinet is aangetreden op de winkel past. Wiebes was in het vorige kabinet als staatssecretaris van Financiën nauw betrokken bij de toeslagenaffaire.

Koning Willem-Alexander heeft Wiebes “op de meest eervolle wijze ontslag verleend”, aldus een verklaring. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt het beheer van zijn ministerie van hem over.