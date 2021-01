Wiebes voelt zich niet schuldig, wel zwaar medeverantwoordelijk

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voelt zich “niet schuldig, wel heel zwaar medeverantwoordelijk” voor de toeslagenaffaire. Hij was in het vorige kabinet als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst, die met een totaal ontspoorde jacht op vermeende fraude met de kinderopvangtoeslag duizenden ouders in diepe financiële ellende stortte.

Wiebes noemt de manier waarop deze mensen bejegend zijn “buitengewoon ernstig” Hij worstelt daar naar eigen zeggen al een tijdje mee, meer dan hij tot dusver heeft toegegeven. “Ik kan het moeilijk van me afzetten, het is eigenlijk in me gaan zitten”, zegt hij. Daarom heeft hij besloten per direct uit het kabinet te stappen.

“Ik heb heel lang gezocht naar wat ik anders had kunnen doen”, zegt Wiebes. “Maar ik kan niet ontdekken wat ik redelijkerwijs had kunnen doen om dit te voorkomen. Dat maakt dit nog verdrietiger.” Het belangrijkste vindt hij nu dat met de gedupeerde ouders wordt gesproken en dat zij echt worden geholpen. “Op zich helpt aftreden daarbij niet, maar het voorkomt wel dat we er politiek gedoe over hebben, dat hebben we al genoeg.”