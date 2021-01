Britse coronavariant vastgesteld bij medewerkers ziekenhuis Goes

Bij een aantal medewerkers van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. De besmette mensen zijn inmiddels weer herstellende, laat het ziekenhuis weten. De GGD is op de hoogte gesteld en die zal bepalen of er vervolgstappen nodig zijn. Volgens de Zeeuwse krant PZC gaat het om vier medewerkers.

Het ziekenhuis drukt medewerkers, patiënten en bezoekers op het hart de coronaregels na te leven. “Gelukkig zijn onze collega’s weer herstellende, maar het heeft ons er wel toe aangezet alle maatregelen zowel onder medewerkers als voor onze patiënten en bezoekers nogmaals onder de aandacht te brengen en waar nodig aan te scherpen”, zegt Sjors van Lieshout van het ADRZ. “Respecteer de regels van de lock-down, blijf thuis, bij klachten laat je testen, draag een mondmasker en houd vooral afstand.”

Het ziekenhuis laat verder weten dat patiënten met een afspraak gewoon bij het ADRZ terechtkunnen. “Het ziekenhuis doet er alles aan zo veilig mogelijke zorg te bieden. Ze hebben daar wel de medewerking van ons allemaal bij nodig.”