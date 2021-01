CDA wil landelijk onderzoek naar criminele inzet zorgcliënten

Het CDA wil dat er een landelijk onderzoek komt naar de inzet van zorgcliënten voor criminele activiteiten. “In Twente gesignaleerd, maar zal elders ook voorkomen. Landelijk onderzoek is noodzakelijk. Zal het agenderen”, twitterde Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft, samen met het Regionale Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON), onderzoek gedaan naar de relatie tussen criminaliteit en zorg. In Twente zijn over de periode 2017-2019 bij 22 zorgorganisaties “feiten van ondermijnende criminaliteit” geconstateerd. Zorgcliënten werden onder meer misbruikt voor criminele klusjes.

“Er is bijvoorbeeld bewijs dat personen die betrokken zijn bij een zorgorganisatie zich in een crimineel netwerk begeven en/of dat een hennepkwekerij is aangetroffen” , zegt IKZ. “Naast dat cliënten niet de zorg ontvingen die ze nodig hadden, werden cliënten ingezet bij criminele activiteiten. Cliënten werden hierbij bedreigd en gechanteerd en bevonden zich in onveilige situaties. De criminaliteit bleek op georganiseerd niveau te zijn, waar geen oog is voor de veiligheid en het welzijn van andere mensen, in dit geval kwetsbare cliënten die juist extra bescherming en zorg nodig hebben”, staat er in het rapport.

Van de vijftien organisaties die worden gelinkt aan hennepteelt, zijn bij zes organisaties tevens andere vormen van criminaliteit geconstateerd. Hierbij gaat het om witwassen, belastingfraude, uitkeringsfraude, illegaal gokken, het faciliteren van criminele activiteiten en seksuele uitbuiting van cliënten, schrijft IKZ.

“Bij de overige zeven zorgorganisaties zijn andere delicten dan hennepteelt geconstateerd, namelijk uitkeringsfraude, mensensmokkel, belastingfraude, bezit en verkoop van illegale wapens, illegaal gokken en lidmaatschap van een Outlaw Motorcycle Gang (OMG).”

In de rest van het land is geen onderzoek gedaan, maar “er zijn wel aanwijzingen dat de problematiek zich in de rest van Nederland ook voordoet”, staat in het rapport.