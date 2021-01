De SGP blijft open staan voor samenwerking met Forum voor Democratie en andere populistische partijen, zegt voorman Kees van der Staaij. De nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen ziet dat juist niet zitten.

In het Nederlands Dagblad zegt Van Meeuwen dat samenwerking met FVD volgens hem “niet mogelijk” is. “Als het gaat om samenwerken is de ChristenUnie voor mij eerste keus, daarna het CDA. Populistische partijen staan een stuk verder van ons af.”

Volgens Van der Staaij sluit de SGP op voorhand echter geen enkele partij uit. “Dat houden we staande.” Het interview is “geen aankondiging van een andere lijn”. Wel is de verwantschap het grootste met de andere christelijke partijen, zegt hij.

Van Meeuwen wijst in het ND erop dat de standpunten van FVD op gebied van onder meer euthanasie en abortus sterk verschillen van die van de SGP. “Ze vormen geen natuurlijke bondgenoot voor ons. Absoluut niet.”

Volgens Van der Staaij wilde de nieuwe partijvoorzitter de “wezenlijke verschillen” met de populistische partijen beklemtonen in het interview. Van Meeuwen werd zaterdag op een digitaal verkiezingscongres met 98 procent tot nieuwe voorzitter gekozen.