Aanhoudingen en waarschuwingsschot na valse melding gijzeling

De politie is in de nacht van zaterdag op zondag met kogelvrije vesten uitgerukt na een melding dat twee personen gegijzeld werden onder bedreiging van een vuurwapen in een pand in Oosterhout. Die melding bleek vals te zijn. Twee personen zijn aangehouden voor het doen van de valse melding en witwassen.

De politie was na de melding van de gijzeling direct naar het pand aan de Everdenberg in Oosterhout gereden. Toen ze daar aankwamen, arriveerden er vrijwel tegelijkertijd drie auto’s. Uit voorzorg nam de politie de inzittenden van die voertuigen onder schot. Één persoon wilde niet uit de auto komen, waarop de politie een waarschuwingsschot loste.

Nadat de situatie buiten onder controle was, gingen de agenten het pand binnen. Daar troffen ze meerdere mannen aan die zeiden dat de melding van de gijzeling een geintje was.

De politie onderzocht daarop het pand en vond er lachgas en een hoeveelheid geld.