Auto crasht na wilde achtervolging en levensgevaarlijke capriolen

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag de bestuurder van een bestelbus aangehouden die tijdens een wilde achtervolging door Eindhoven levensgevaarlijke capriolen zou hebben uitgehaald, waarbij hij ook voetpaden en parken niet spaarde. Onderweg heeft hij mogelijk schade aangericht. De politie vraagt mensen deze schade te melden.

Het begon allemaal met het geven van een stopteken door agenten die het voertuig in Woensel-Noord wilden controleren. De bestuurder gaf in plaats van te stoppen een streep gas, wat volgens de politie leidde tot een wilde achtervolging door de wijken Vaartbroek en Eckart. “De bestuurder haalde levensgevaarlijke capriolen uit en bracht hierdoor meerdere burgers in gevaar. De snelheden liepen hoog op”, aldus de politie zondag.

Het busje crashte uiteindelijk tegen een appartementencomplex aan de Sonseweg. Desondanks gaf de bestuurder niet op en nam de benen. Mede met de hulp van een oplettende burger wisten de agenten de man korte tijd later toch aan te houden.